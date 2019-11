In drei Varianten aus der Kupferpfanne auf den Tisch

Das kulinarische Angebot hat damit aber noch lange nicht sein Ende gefunden. Gleich drei Raclette-Stuben schaben den flüssigen Käse für ihre ­Gäste auf die heissen Kartoffeln. Flammkuchen und Käseküchlein gehen wacker über den Tresen. Jeffery’s Steakhouse brummt, und vor dem Kaffi zum König glitzern die Kronleuchter.

Am Ende finden wir uns in der Häfelimärt-Zone vor der Risotteria mit ihren Stehtischchen vor und unter dem Dach der Holzhütte. In drei kupfernen Pfannen rühren die Angestellten das italienische Reisgericht an, denn es gibt den Risotto in drei Varianten: nature (Fr. 9.50), mit Pilzen (Fr. 13.–) und mit Trüffelaroma (Fr. 14.–). Und wer es mag, für den servieren die Köche den Risotto mit Pilzen zusammen mit Trüffelaroma (Fr. 16.–).

Wir freuen uns: Der Risotto ist frisch gemacht und nicht schon stundenlang auf einer Herdplatte parat gestanden. Sämig fliesst er von der Gabel, und die Portion scheint uns gerade richtig. Doch für ein kleines Dessert sind wir schon noch zu haben. Vorbei am Stand des Saftpresse-Verkäufers, der weiss, wie er seine Produkte an den Mann und die Frau bringen muss, schlendern wir Richtung Petersgraben: Denn wir fühlen uns von den Pasteis de Nata angezogen, jenen portugiesischen Blätterteigtörtchen, die mit einer geschmeidigen Eiercreme gefüllt sind.

Köstlich.