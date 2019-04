In der Innenstadt soll mehr Lärm zulässig sein

Nun kann der Grosse Rat den Änderungsplan für die Lärmempfindlichkeitsstufen vom 21. Juni 2017, der im Bericht abgedruckt ist, für verbindlich erklären. Damit werden sechs Gebiete von der Stufe II für reine Wohnzonen in die Stufe III für Mischzonen überführt, womit höhere Lärmbelastungen zulässig werden.

Es handelt sich im Grossbasel um das Gebiet innerhalb von Petersgraben, Leonhardsgraben, Gerbergässlein, Schneidergasse, Totengässlein, Petersgasse und Blumenrain, den Bereich des Münsterhügels zwischen Eisengasse und Rittergasse und den Streifen zwischen Blumenrain und Rheinufer. Im Kleinbasel sind die Räume zwischen Rheinufer, Wettsteinbrücke, Claragraben, Riehentorstrasse, Utengasse, Rheingasse sowie zwischen Rheinufer, Klingental und Unterer Rheingasse betroffen.

Boulevard-Schwerpunkte

Mumenthaler hatte seine 2016 eingereichte Motion insbesondere damit begründet, eine «moderate Nutzung und Belebung des in der verkehrsfreien Innenstadt gewonnenen öffentlichen Raums durch Boulevardgastronomie» zu ermöglichen, was heute durch die Lärmstufe II erschwert werde. Aktuell beanspruchen circa 300 Restaurants in Basel eine Fläche von insgesamt rund 10000 Quadratmetern für Boulevardbewirtungen, heisst es im Bericht des Regierungsrats.

Im Grossbasel liege ein Schwerpunkt an der Gerber gasse, Falknerstrasse und der Freien Strasse, im Kleinbasel an der Greifengasse, Clara strasse und Rebgasse - also in Gebieten, die bereits in der Stufe III liegen. Aber auch im Umfeld des Rümelinsplatzes und des Andreasplatzes, an der Rheingasse und am nördlichen Oberen Rheinweg haben sich Boulevard-Schwerpunkte entwickelt. Dies also in Bereichen, die zur Stufe II gehören.

Kaum mit Zunahme der Immissionen zu rechnen

Die Stufe-II-Gebiete in der Innenstadt seien zwar Wohnschwerpunkte, aber nicht reine Wohngebiete, sondern eher Mischgebiete. Eine Wohnnutzung von 80 und mehr Prozent wird nur in ganz wenigen Flächen erreicht, sonst beträgt der Wohnanteil zwischen 40 und 80 Prozent. In solchen Mischgebieten sei eine Zuweisung zur Stufe II nicht zwingend, und die Stufe III führe nicht dazu, dass ein Gebiet nicht mehr wohntauglich sei.