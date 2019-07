In Basel sind die Genossenschaften im Baueifer

Regierungsrätin Eva Herzog trat tüchtig in die Pedale, um nicht zu spät zum Spatenstich zu kommen. Beim alten Zollhaus an der Burgfelderstrasse tummelten sich schon gut 200 Personen, gross und klein, Ausländer und Schweizer. Die Genossenschaften feiern einmal mehr einen Spatenstich. Seit über einem Jahrzehnt haben sie in Basel Hochsaison, wie René Brigger, Präsident der Neuen Wohnbaugenossenschaft Basel, ausführte. Rund 200 Wohnungen konnten schon bezogen werden, 1200 sind im Bau oder werden in den kommenden Jahren erstellt.