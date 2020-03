In Basel kehrt Transparenz ein

Dem Staat Basel-Stadt geht es gut. Zu gut, wären da nicht die Unsicherheiten der Corona-­Krise. Unerwartet ist am Top-Resultat nur das Ausmass: Die gute Konjunktur, die unverändert hohen Steueransätze und die Gewinnanteile der Nationalbank lassen das Jahr 2019 als Rekordjahr in die Geschichte des Kantons eingehen.

Doch die volle Staatskasse gibt dem Kanton jetzt den Handlungsspielraum, den es in den Corona-Zeiten braucht.

Die übervolle Staatskasse ist auch das Resultat von Sondereffekten. Ganz so besonders sind die eingegangenen Steuernachzahlungen von Unternehmen aus früheren Jahren allerdings nicht, zumal sie sich auch im laufenden Jahr fortsetzen. Solands Hinweis auf die Nachzahlungen tönte wie eine Entschuldigung: In Krisenzeiten, in denen viele ums Über­leben kämpfen, trauert manch einer den 2019 überwiesenen Abgaben an den Staat nach.

Doch die volle Staatskasse gibt dem Kanton jetzt den Handlungsspielraum, den es in den Corona-Zeiten braucht. Auch für das laufende Jahr könnte Basel-Stadt ein weiteres Ergebnis in ähnlicher Grössenordnung erwarten. Könnte: Die Auswirkungen der Corona-Krise dürften die Aussichten noch dämpfen. Auch wenn sie nicht sofort voll durchschlagen.

Die einstweilen nach oben korrigierten Aussichten für 2020 markieren, bei allen Vorbehalten, einen neuen politischen Stil in der Finanz­direktion. Das überrascht äusserst positiv – und weckt die Hoffnung auf fundiertere Finanzdebatten als in der jüngsten Vergangenheit.