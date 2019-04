«In Basel hat der Hafen eine zu schwache Lobby»

Andreas Stöckli, die Rheinhäfen und auch Ihr Unternehmen stehen immer wieder im Zentrum von politischen Diskussionen. Das hat sich in den letzten Jahren verschärft. Was ist passiert?

Der Hafen ist ein Tummelplatz von vielen Unternehmen und Interessen. Da bekommt ein Thema schnell eine politische Dimension. Zudem gibt es Ereignisse, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, aber von grossem öffentlichen Interesse sind – etwa der Brand im Bahnschwellenlager im vergangenen Jahr. Auch der Bahnunterbruch im Jahr 2017 bei Rastatt in Deutschland oder die Niedrigwasserperiode im vergangenen Jahr zeigen, wie politisch der Hafen ist, weil die Versorgungssicherheit von einer funktionierenden Logistik abhängt. Man muss aber auch klar sagen: Die politische Diskussion ist stark von der Stadtentwicklung getrieben.