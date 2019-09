In Basel hagelt es Klima-Vorstösse

Klima-Aktivistin Greta Thunberg ist mit den führenden Politikern dieser Welt nicht zufrieden, wie ihre emotionale Standpauke am Klimagipfel gezeigt hat. In Basel hätte die Schwedin vielleicht mehr Freude, zumindest an den Bestrebungen einiger hiesiger Parlamentsmitglieder. Diese wollen nämlich vorwärtsmachen in Sachen Klimaschutz und präsentieren dafür allerlei Forderungen.