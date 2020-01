In Basel droht eine Abfallgebühr für Papier und Karton

Karton und Papier können gratis entsorgt werden – das gehört hierzulande zu den Grundsätzen des Recyclings. Doch nun könnte sich das in Basel-Stadt ändern. Der Auslöser: Die Preise für Altkarton und Altpapier sind in den letzten Monaten in den Keller gerauscht. Teilweise müssen die Entsorger sogar Geld bezahlen, um das Material abzugeben.