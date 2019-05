«Im Vordergrund steht der Nutzen»

Es ist nicht alltäglich, dass die Handelskammer Frankreich - Schweiz, die Vereinigung für eine starke Region Basel-Nordwestschweiz und die Regio Basiliensis eine gemeinsame Veranstaltung organisieren. Die aktuellen Auseinandersetzungen um das Arbeitsrecht, den Fluglärm und die Pläne für den Bahnanschluss haben die überregionalen Or­ganisationen herausgefordert. Etwas neidisch blickten die Podiumsteilnehmer auf Genf, wo die Öffnungszeiten des Flughafens weniger unter Druck stehen, der Bahnanschluss längst realisiert ist und die Ceva als grenzüberschreitende S-Bahn den ­Betrieb dieses Jahr aufnimmt.

Exportorientierte Wirtschaft

Stimpflin verweist im randvollen Salon des Aviateurs am Euro-Airport auf die Bedeutung des Flughafens Basel-Mulhouse: Er ist der fünftgrösste Regionalflughafen Frankreichs, der drittgrösste der Schweiz und im Elsass der zweitwichtigste Arbeitgeber hinter Peugeot. «Wir brauchen den Flughafen für unsere exportorientierte Wirtschaft.» Das sehen Regio-Präsidentin Kathrin Amacker und die Lörracher Landrätin Marion Dammann auch so. Amacker sagt, der Flughafen sei ein Leuchtturm-Modell für die trinationale Zusammenarbeit. Dammann betont die Bedeutung des Flughafens für den Tourismus in Südbaden.

Für weniger moderate Töne sorgen an dem Podiumsgespräch die Baselbieter Parlamentarierin Rahel Bänziger, Vizepräsidentin des Schutzverbands, und Flughafendirektor Matthias Suhr. «Es geht nicht nur um Mobilität, sondern auch um Ruhe», sagt Bänziger. Keine einzige Massnahme gegen den Fluglärm sei bisher erfolgreich. Es brauche dringend ein Nachtflugverbot von 23 bis 6 Uhr. Suhr betonte: «Die Rahmenbedingungen eines Flughafens müssen stimmen.» Flug­gesellschaften wie der Haupt­carrier Easyjet würden in Basel bleiben, weil die Rahmenbedingungen stimmten und sie hier Geld verdienen könnten. «In Hamburg, Rom und Madrid ist der Betrieb eingeschränkt worden, und Easyjet hat seine Maschinen abgezogen.»

Dass der Lärm aber bekämpft werden muss, sind sich die Podiumsteilnehmer einig. Regierungsrat Brutschin sagt, dies sei der Akzeptanz des Flughafens geschuldet. Doch von heute auf morgen gehe dies nicht. Suhr weist darauf hin, dass der Flughafen bei den Massnahmen nicht frei sei. Der Vorschlag, auf Starts nach 23 Uhr zu verzichten, liege bei der französischen Luftfahrtbehörde zur Prüfung. «Wir haben gute Gründe vorgebracht, aber das Ergebnis ist offen.» Brutschin erklärt, die Schweizer Vertreter im Verwaltungsrat hätten die Kollegen aus Frankreich davon überzeugt. Doch man müsse wissen, dass in ganz Frankreich heute nur gerade ­Paris-Orly und Basel-Mulhouse überhaupt ein Nachtflugverbot kennen würden. Und in der Schweiz gelte in Genf die gleiche Regelung wie heute am Euro-Airport.

In Frankreich nicht üblich

Stimpflin erklärt, in Frankreich würden die Flughäfen noch mit vielen anderen Problemen kämpfen. Der Euro-Airport habe gegenüber anderen Flughäfen einen Vorteil, weil er einen internationalen Status habe. Brutschin ist froh, dass die Steuer­frage gelöst wurde. Der politische Vertrag sei ein grosser Erfolg. Es sei jedoch zu überlegen, ob auch ein Vertrag zum Arbeitsrecht möglich sei. Zurzeit gibt es Streitigkeiten um das Arbeitsrecht, weil Angestellte Entschädigungen nach französischem Recht einfordern.