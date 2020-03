Im Sold die Beine in den Bauch stehen

Auf dem Aeschenplatz, auf dem Wettsteinplatz, auf dem Claraplatz, am Bahnhof – überall stehen sich BVB-Mitarbeiter die Beine in den Bauch. Zu dritt, zu viert. Als Netzservice sind sie beschriftet und hätten Kunden zu lenken. Doch die fehlen weitgehend, weil die Fasnacht abgesagt wurde. So bleibt dem Personal ein Schwätzchen unter sich oder ein Sünnele an der Märzsonne.