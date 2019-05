Im Kleinbasel fühlen sich viele unsicher

Nur 45 Prozent fühlen sich wohl

Wir wollten von unseren Lesern wissen, wie sie sich fühlen, wenn sie in Basel unterwegs sind. In der Umfrage nahmen über 2000 Leser von Baz.ch teil. Nur 45 Prozent gaben zur Antwort, dass sie sich grundsätzlich auf Basels Strassen wohl fühlen. 33 Prozent fühlen sich nur nachts unsicher, der Rest generell. Am schlechtesten kamen die Basler Parks weg. 16 Prozent fühlen sich im Schützenmattpark und in den weiteren Grünanlagen der Stadt unsicher.

Knapp dahinter mit je 13 Prozent landen der Bahnhof SBB sowie der Claraplatz. Im Kleinbasel scheint das subjektive Sicherheitsgefühl bei unseren Lesern generell tiefer zu sein als an anderen Orten. Denn auf den folgenden Plätzen folgten die Ausgehmeilen im Kleinbasel (10 Prozent), das Rheinufer (8 Prozent) sowie das Rotlichtviertel (4 Prozent).

Kein Problem mehr scheint heute die Steinenvorstadt zu sein, die vor Jahrzehnten wegen vieler Gewaltdelikte in Verruf war. Nur 3 Prozent fühlen sich in der Ausgehmeile im Grossbasel unsicher.