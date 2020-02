Im Gerichtssaal mit «Zürichs Kranker Horde»

Die Videoaufnahmen von Überwachungskameras zeigten, wie mehrere Männer in der Nähe des St. Jakob-Parks aufeinander losgehen und dabei nicht davor zurückschrecken, auch auf reglos am Boden liegende Verletzte einzuhauen oder einzutreten. Mitgemacht bei dieser Hooligan-Schlacht haben unter anderem Leute, die sagten, sie seien früher mit der militanten Fangruppierung «Zürichs Kranke Horde» in Verbindung gestanden. Heute aber wollen die meisten von ihnen jeden Kontakt zu diesen Ultras abgebrochen haben. Aber auch Anhänger des FC Basels sitzen unter den insgesamt 12 Beschuldigten, die sich wegen den gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Nacht vom 19. auf den 20. Mai vor dem Strafgericht Basel-Stadt verantworten müssen, dazu zwei Deutsche (baz.ch berichtete).