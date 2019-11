«Ich würde nicht sagen, dass Rheinhattan gescheitert ist»

Herr Wessels, in der Schweiz stehen immer mehr Wohnungen leer, und auch in Basel erhöht sich die Leerstandsquote. Basel treibt die Stadt­entwicklung und damit auch die Bauentwicklung ungedrosselt weiter. Ist das sinnvoll?

Auf jeden Fall. Unbedingt. Zum Glück ist zwar die Leerstandsquote ein wenig angestiegen. Wir sind jedoch immer noch knapp an Wohnbauten. Was auf dem Markt ist, geht weg wie frische Brötchen. In den städtischen Zentren allgemein ist der Bedarf nach wie vor gross. Und Basel, und damit meine ich auch die ­Region, ist wirtschaftlich hervorragend positioniert, die Arbeitsplatzzahlen steigen stetig am. ­Basel boomt. Wir sind die Region mit den höchsten Wachstumsraten im schweizerischen Vergleich. Wir sind überzeugt, dass die enorme Nachfrage nach Wohnraum bestehen bleiben wird.