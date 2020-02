«Ich will nicht als frustrierte Politikerin enden»

Treffpunkt ist das Théâtre Equilibre in Freiburg, ein unförmiger, moderner Betonbau in der Nähe des Bahnhofs, der, wenn man ihn lange anschaut, wie ein T-Rex aussieht. Sie komme nach der Sitzung des Grand Conseils direkt dorthin, hatte Mirjam Ballmer zuvor am Telefon gesagt. Der Grosse Rat tage derzeit wegen Umbauarbeiten im Polizeigebäude am Rande der Stadt. «Ich will Sie nicht dort rausschicken.» Pünktlich um 13 Uhr fährt sie mit dem Velo vor: «Griezi» sagt sie auf Baseldeutsch.