«Ich weiss, wer die Vergewaltiger sind»

Am Samstagmorgen wurde eine Frau in der Basler Elsässerstrasse von zwei Männern vor der eigenen Haustür vergewaltigt. Nun hat sich ein Informant bei 20 Minuten gemeldet: «Ich weiss, wer die Täter sind», sagt er gegenüber dem Portal. Am Montag sei er zur Polizei gegangen. Er habe alles erzählt, was er wisse, und Fotos der Männer da gelassen. «Ich will, dass sie gefasst werden, und Gerechtigkeit für das Opfer», so der Mann.