«Ich habe in der SVP Basel-Stadt nichts mehr verloren»

SVP-Präsident Albert Rösti soll ein Co-Präsidium vorgeschlagen haben. Demnach hätten Sie zusammen mit Eduard Rutschmann die Partei führen sollen. Wurde diese Variante am Donnerstag an der Generalversammlung von Donnerstag überhaupt diskutiert?

Nur am Rande. Auch, weil ich nicht bereit war, mit Leuten unter einer Decke zu stecken, die mit hinterhältigen Aktionen der Partei schaden. Ich habe mich als Präsident stets für eine transparente und offene SVP eingesetzt. Zu meinen Zielen gehörte eine gute Zusammenarbeit mit den anderen bürgerlichen Parteien und die Frauenförderung. Doch davon will die neue Parteispitze nichts wissen. Frauen werden bewusst klein gehalten.

Haben Sie am Donnerstagabend auch Rückhalt gespürt?

Es gab durchaus auch Mitglieder, die für mich Partei ergriffen haben. Einige haben sogar aus Protest den Saal verlassen. Aber ansonsten war das Niveau an diesem Abend sehr tief. Es gab immer wieder Zwischenrufe – wie im Stadion. Und es fielen unflätige Worte – vor allem an die Adresse anderer Parteien. Aus Respekt vor den BaZ-Lesern möchte ich diese hier nicht wiederholen.

Mit dem Grossrat und früheren Parteisekretär Joël Thüring haben Sie sich immer gut verstanden. Hat er Sie in dieser Situation unterstützt?

Er war am Donnerstagabend krank.

Der aktuelle Skandal ist nur einer von vielen in der Basler SVP. Wie wird sich dieser auf die kommenden nationalen Wahlen im Herbst auswirken?

Bis jetzt haben sich parteiinterne Querelen immer negativ auf Urnengänge ausgewirkt. Das konnte man vor knapp zwei Wochen auch im Baselbiet sehen. Der Streit in Allschwil hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass die SVP bei den Landratswahlen so schlecht abgeschnitten hat. Bei der Basler SVP kommt hinzu, dass Politiker, die bisher immer für gute Resultate gesorgt haben, nun nicht mehr für eine Kandidatur zur Verfügung stehen.

Zu diesen gehören auch Sie.

Genau. Ich werde im Herbst ganz sicher nicht kandidieren.

Suchen Sie sich nun eine neue politische Heimat oder ziehen sich gar ganz aus der Politik zurück?

Ich hatte innerhalb der SVP viele Funktionen inne: Grossrat, Fraktionspräsident, Nationalratskandidat, Regierungsratskandidat und zuletzt Parteipräsident. Ich habe Tag und Nacht für die Partei gearbeitet. Nun habe ich wieder Zeit für anderes. Über einen Parteiwechsel habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Derzeit bin ich Bürgergemeinderat und Schulrat. Diese beiden Mandate werde ich vorläufig behalten.

Lorenz Nägelin, Sie sind als Präsident der Basler SVP zurückgetreten und nun verlassen Sie auch die Partei. Gibt es für Sie kein Zurück mehr?

Ich habe in der SVP Basel-Stadt nichts mehr verloren. Denn mit der neuen Parteiführung kann ich mich nicht identifizieren. Mit Eduard Rutschmann und Sebastian Frehner sind Intriganten an der Spitze, die Anzeigen gegen andere erstatten und selber Anzeigen am Hals haben. Sie inszenieren Schlammschlachten und sind sich für Lügen nicht zu schade. Ich kann dies mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren; es entspricht nicht meiner Vorstellung einer sauberen Partei.