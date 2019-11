«Ich bin keine Streberin»

«Ich habe fast gar nicht geschlafen», sagt Jayanadan am Tag danach. Knapp 14 Stunden nach dem Gewinn ist ihr die Freude immer noch ins Gesicht geschrieben. «So viele Menschen gönnen mir diesen Sieg, das ist unglaublich.» Auf die frischgebackene Siegerin wartet eine spannende Zeit. Neben den 2019 Franken, die der Erstplatzierten zustehen, muss die 22-Jährige nun viele anstrengende Termine wahrnehmen. Bis in zwölf Monaten ein neuer Sieger gekürt wird, ist Jayanadan das Vorbild vieler junger Lehrlinge.

Höherer Stellenwert

Diese Aufmerksamkeit will sie nutzen. Nicht nur für sich, sondern vor allem für ihren Beruf. «Viel zu viele Menschen schätzen den Job ‹Fachfrau Kinderbetreuung› komplett falsch ein.» Fast schon kämpferisch sagt Jayanadan, dass sie den Menschen ein neues Bild dieser Tätigkeit vermitteln wolle. Lehrlingsbetreuerin Pascale Meyer pflichtet ihr bei und sagt: «Es ist wunderschön und sehr wichtig, die zu betreuenden Kita-Kinder auf ihrem Weg zu begleiten. Man sollte diesem Beruf einen höheren Stellenwert zuordnen.»

Hosanna-Joy Jayanadan wurde mit dieser Beschäftigung glücklich. Jedoch legte sie einen speziellen Weg hin. Nach der Sekundarschule ging Jayanadan an die Fachmaturitätsschule in Münchenstein. Als Kind hatte sie den Wunsch, 40 Kinder zu adoptieren und zu studieren. Ihr wurde dann aber bewusst, dass dies nicht einfach so möglich sei. So begann sie im Sommer 2018, mit 20 Jahren, die Lehre als «Fachfrau Kinderbetreuung» in der Familea-Kita Margarethenpark. «Früher wollte ich Wirtschaftspsychologie studieren», sagt der beste Lehrling der Region. Meyer lacht, sie könnte sich ihren Schützling wohl nicht in dieser Branche vorstellen.

Die Beziehung zwischen Jayanadan und ihrer Berufsbildnerin ist eine besondere. Als Moderator Dani von Wattenwyl kurz nach acht Uhr den neuen Lehrling des Jahres bekannt gab, sprang Pascale Meyer als Erste auf die Bühne, um zu gratulieren. Ihre Beziehung zur Gewinnerin ist eng. «Ich habe so viel Spass, ihre Betreuungsperson zu sein», sagt Meyer gerührt. Für sie sei es ein Segen, eine so herzliche und wissbegierige Mitarbeiterin zu haben.

Grosse Unterstützung

Eigentlich sollte Jayanadan am Mittwochmorgen eine Prüfung in der Schule schreiben. Diese musste aber aufgrund der vielen Medientermine verschoben werden. «Das bekommt sie auch so hin», meint Meyer schmunzelnd. Allgemein sei Jayanadan eine sehr gute Schülerin. «Sie kommt meistens mit Sechsern zurück», fügt die Berufsbildnerin hinzu. Jayanadan muss lachen und sagt ein wenig geschmeichelt: «Ich bin aber auf keinen Fall eine Streberin.» Vielmehr sei sie eine motivierte Person, die sich für viele Dinge begeistern kann.