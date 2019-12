IWB verteuern Wasser um 11 Prozent

Eine Erhöhung per 1. Januar 2020 sei notwendig, um den Erneuerungsbedarf im Wassernetz finanzieren zu können, teilte die Basler Regierung am Dienstag mit. Die Gebührentarifanpassung führt zu einer Erhöhung des allgemeinen Wassertarifs um 15 Rappen auf neu 1.51 Franken pro Kubikmeter. Der Grundpreis bleibt unverändert. Der Wassertarif war in Basel-Stadt letztmals 2010 erhöht worden. Verzichten will die Regierung im Gegenzug auf die separate Weiterverrechnung der Kosten für die Sanierung von Hausanschlüssen durch die IWB.