IWB rüsten Fernwärmenetz mit Wärmespeicher aus

Die Industriellen Werke Basel (IWB) bauen einen Speicher für Fernwärme. Dieser soll laut einer Medienmitteilung vom Mittwoch ab 2020 den Verbrauch von Erdgas in Spitzenzeiten und den Ausstoss von CO 2 um jährlich 1200 Tonnen senken.

Die IWB unterhalten in Basel ein ausgedehntes Ferwärmenetz. Der Grundbedarf an warmem Wasser werde in der Basler Kehrichtverwertungsanlage und in zwei Holzkraftwerken CO2-neutral produziert, schreiben die IWB. Um den Bedarf in den Nachfrage-Spitzenzeiten am Morgen und nach Feierabend zu decken, komme aber auch Erdgas zum Einsatz.