Hotels erhöhen Preise während Art Basel kräftig

Auch Christoph Bosshardt, ­Vizedirektor Basel Tourismus, sagt: «Gerade für VIPs, die nur an die Art-Preview wollen, ist das eine schlechte Lösung, wenn sie nur eine oder zwei Nächte bleiben wollen.»

Preise richten sich nach der Nachfrage

Beim Hotelierverband hingegen wird beschwichtigt. Grundsätzlich sei es in der Hotelbranche überall so, dass sich die Preise aufgrund der Nachfrage verändern würden, sagt Felix W. Hauser, Präsident des Basler ­Hotelier-Vereins. «Die Preise sind in Basel tendenziell aber eher tiefer als beispielsweise in Genf oder in deutschen Messestädten, wenn die Nachfrage hoch ist.»

Die Bauma, die grösste Messe in München, zieht alle drei Jahre rund 3700 Aussteller und 620000 Besucher an. Die Hotelzimmer in München sind in ­dieser Zeit nahezu ausgebucht und die Preise steigen in dieser Zeit um bis zu 150 Prozent, wie Karoline Graf von München Tourismus sagt.

Ausmass nicht dramatisch

Bei Basel Tourismus ist die Preistreiberei bekannt, das Ausmass wird aber als nicht so dramatisch angesehen. «Die Hotelzimmerpreise bewegen sich im Rahmen der vergangenen Jahre», sagt Bosshardt. «Am Anfang der Art Basel sind sie sehr hoch, kommen dann aber gegen das Wochenende wieder etwas herunter. Das hat einerseits mit den Hotelkapazitäten zu tun, die in und um Basel ausgebaut wurden, andererseits sind die Hoteliers sensibilisiert, es mit der Preis­gestaltung nicht zu sehr zu überdehnen.»

In der Vergangenheit haben Gäste darüber berichtet, dass nicht nur die Hotelpreise in die Höhe schnellen, sondern auch in einigen Restaurants die Situation genutzt wird, um mehr zu verlangen. Das sei aber nicht Usus, sagt Maurus Ebneter vom Wirteverband Basel-Stadt. «Die Preise zu erhöhen, würde bedeuten, dass die Standardgäste ausbleiben. Das ist ein Risiko für den Wirt.»