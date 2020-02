Hooligans geben der Polizei die Schuld

Die Staatsanwaltschaft hat die Gewalteskalation auf und um die Eventplattform in drei Phasen eingeteilt: In der ersten Phase kam es zu einer Zusammenrottung von Hooligans auf der Eventplattform und ersten Auseinandersetzungen zwischen Polizei und FCB-Anhängern. In der Phase zwei nahm die Gewalt zu und es folgten tumultartige Szenen. In der letzten Phase dann kam es zu Sachbeschädigung an Polizei-Einsatzfahrzeugen, die in der Birsstrasse standen.

Vermummt die Polizei angegriffen

Mit rot-blauen Sturmhauben, hochgezogenen Kapuzen, Tüchern und Gesichtsnetzen sowie Sonnenbrillen vermummt gingen die Chaoten auf die Polizisten los oder provozierten diese mit Beschimpfungen und wilden Gesten. Es flogen auch gefüllte Flaschen gegen die Einsatzkräfte. Einige der Männer, die jetzt vor Gericht stehen, trugen Handschuhe mit Sandquarzfüllung, sodass der Gegner bei einem Schlag mehr Schmerzen verspürt oder stärker verletzt wird.

Die Polizisten wehrten sich schon in der ersten Phase gegen die Angriffe und Ausschreitungen, gerieten aber rasch in Unterzahl. Während die Hooligans aus der Deckung der Meute herausoperierten und sich auch immer wieder nach einem Angriff in den Schutz der Menge zurückzogen, konnten sich die Polizisten nur bedingt gegen die Attacken wehren und war in der Defensive.

Bis die Verstärkung durch die «Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit» anrückte und die unter Druck geratenen Kollegen entlastete, wurden die Polizisten mit Flaschen oder Fahnen, Stöcken – aber auch mit brennenden Pyrofackeln – beworfen und wurden auch angesprungen.

Polizei war in der ersten Phase in Unterzahl

Mindestens einer der Beschuldigten muss sich aufgrund der verwendeten Pyrofackeln auch für ein Vergehen gegen das Sprengstoffgesetz verantworten, da Pyrofackeln nur mit einer speziellen Erlaubnis gezündet werden dürfen. Nebenbei sind auch kleinere Drogendelikte angeklagt.