Hochleistungs-Schwurbelei im Präsidialdepartement

Konfliktklärungsprozess? Man möchte vor Ehrfurcht zusammenzucken: Das Wort hat einen pompösen ­Beigeschmack. Es signalisiert: Jetzt wird diskutiert! Jetzt wird ­Transparenz geschaffen!

Aber ist es nicht bloss ein Wort mit Imponiergehabe, das mehr verspricht, als es halten kann? Eigentlich ist die Meldung aus dem Präsidialdepartement von erschütternder Banalität: Es existiert ein Konflikt. Der ruft nach Klärung. Dazu wird ein Prozess in die Wege geleitet.

Aber das würde zu fad klingen. Zu wenig bedeutungsvoll. Elisabeth ­Ackermann und ihre Entourage greifen darum lieber zu einem Blähwort, das sich wie eine flirrende Wolke über das Rathaus legt. «Konfliktklärungs­prozess» – das suggeriert harte Arbeit: In den Sitzungszimmern im ­Präsidialdepartement geht das Licht nie aus. Arbeitsgruppen stecken ihre Köpfe zusammen. Moderatoren gehen vor Flipcharts auf und ab und ­hantieren mit Filzstiften. Beziehungsdiagramme werden skizziert und wieder verworfen.

Derweil hofft der Bürger auf konkrete Ergebnisse und ahnt im Innersten: So schnell wird da nichts kommen. Wenn überhaupt irgendwann einmal etwas Konkretes passiert.

Müsste ein solches Prozedere nicht der Normalfall sein?

Der «Konfliktklärungsprozess» als Methode wird eingesetzt in der sogenannten «Organisationsentwicklung». Ein Tummelfeld für Hochleistungs-Schwurbler, die von einem «zielgerichteten, partizipativen Beratungsansatz» schwärmen und versprechen, sie würden «Innovation und Erneuerung durch kluges Fragen, interessiertes Zuhören und gemeinsames Lernen und Handeln fördern», wie es beispielsweise auf einer entsprechenden Seite im Internet heisst.

«Zielgerichtet», «partizipativ» will man jetzt bestimmt auch im Präsidial­departement vorgehen, und irgend­jemand wird «kluge Fragen stellen» zu den Vorgängen im Historischen Museum. Ach ja? Müsste ein solches Prozedere nicht der Normalfall sein?

Aber vielleicht weiss sie selber nicht so genau, wo sie mit ihrem Historischen Museum hinwill.

Es ist leider nicht auszuschliessen, dass sich Elisabeth Ackermann von gewissen Manager-Seminaren hat inspirieren lassen. Dort empfiehlt man, einen «Konfliktklärungsprozess» so durchzuführen, dass «eine differenzierte und für alle Beteiligten transparente Bestandsaufnahme des Konflikts» resultiert. Schon wieder was gelernt!

Im Ernst: Elisabeth Ackermann müsste schlicht mit allen Beteiligten reden und sich so ein Bild der Situation machen. Das klingt natürlich nicht so toll wie der «Konfliktklärungsprozess», den sie jetzt ausruft. Dann müsste sie ­Entscheide fällen. Aber vielleicht weiss sie selber nicht so genau, wo sie mit ihrem Historischen Museum hinwill. Da sind ein mit viel Tamtam angekündigter vager «Prozess» und entsprechender Aktionismus gerade recht, um zu vertuschen, was derzeit regiert im Präsidialdepartement: Rat- und Führungslosigkeit.