Historisches Museum vor dem zweiten Debakel

Man spricht von Zensur

Ihm wurde, seit er sich im Herbst 2017 zu den Zuständen in der Sammlung und in den Depots erstmals kritisch geäussert hatte, von der grünen Stadtpräsidentin Elisabeth Ackermann ein Maulkorb angelegt. Nicht erst seit Fehlmanns Äusserungen zum nicht mehr auffindbaren Basler Dybli vor Wochen, nein, seit mehr als zwei Jahren muss jede Pressekonferenz und jeder Jahresbericht des Historischen Museums aufs Engste mit den Damen von der Abteilung Kultur abgestimmt werden. Man spricht von Zensur. Auf seinem Tisch stapeln sich Ackermanns Weisungen, was zu tun und zu lassen sei, bald bis unter die Decke.

Für uns ist das eine jeder gesetzlichen Grundlage (das Museumsgesetz spricht von der Selbstständigkeit der Museen) widersprechende ­Ent­mündigung eines Direktors, ein ­anhaltendes Mobbing von oben. Dabei hat man Fehlmann nach Basel geholt, um hier dem Museum einen ­gehörigen Modernisierungsschub zu verpassen und die ­überregionale, teils gar internationale Ausstrahlung des Museums zu ­erhalten und ­auszubauen.

Ein Déjà-vu

Nun probt die Belegschaft, oder ­mindestens einige Personen aus dem mittleren Kader, den Aufstand. Und das hat unübersehbare Züge eines Déjà-vu. Es geht um die ­Machtfrage. Stürzte nicht auch ­Marie-Paule ­Jungblut über einen Protestbrief der ­Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Historischen ­Museums? Wurde ihr nicht ­vorgeworfen, dass sie die Arbeits­atmosphäre vergifte? Dabei war sie, gefördert und motiviert von ­Philippe Bischof, angetreten, mit Ausstellungen über Fussball und Zivil­courage neuen Wind und neues Publikum ins ­Museum zu bringen.

Ein anonymes Team des Historischen Museums empörte sich jüngst in einem unter der Rubrik «Einspruch» in der «Basler Zeitung» veröffentlichten Brief darüber, dass in der Zeitung über eine mangelhaft katalogisierte Sammlung geschrieben werde, bei der man bei zwei Dritteln der Objekte gar nicht eindeutig wisse, wo sie seien.