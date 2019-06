Hinter den Berner Kulissen

Selbstverständlich behandelten wir weitere wichtige Geschäfte wie die Unternehmensverantwortungs-Initiative oder die Trinkwasser- und Pestizidverbots-Initiativen. Obwohl das Programm sehr dicht war (das ist nicht immer so), blieb mir Zeit für einige Geschäfte am Rande der Session. Einige Beispiele: Seit Jahrzehnten versuche ich, erneuerbare Energien und die Energieeffizienz zu fördern. Dieses Thema wird uns in Zukunft beschäftigen, Kernkraftwerke müssen durch erneuerbare Energieproduktion ersetzt werden. Fachkundig begleitet von Gallus Cadonau, einem Pionier der Solarenergie, werden wir in einer Allianz mit Nationalräten anderer Parteien Vorschläge ausarbeiten, die wir gemeinsam – über Parteigrenzen hinweg – in die Politik einbringen. In einer Besprechung während der Session haben wir Ziele und Vorgehensweise beschlossen.

Den Bundesrat für eine einfache Lösung gewinnen

Auf Initiative von Bea Heim, SP SO, und Maya Graf, GP BL, hat sich eine Gruppe, der ich angehöre, vorgenommen, die drohende und für die Bevölkerung gefährliche Antibiotikaresistenz zu bekämpfen. Der Bund hat bereits gute Arbeit geleistet, Universitäten, Spitäler und auch andere Forschungsarbeiten werden unterstützt. Es geht uns darum, mit Vorstössen die Aktivitäten zu koordinieren, zu verstärken und zu beschleunigen.

Als Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe habe ich Hinweise von der Geschäftsleitung erhalten. Ein Entscheid des Bundesgerichts über die Unfallversicherung von Sozialhilfebeziehenden schafft neue Hürden bei der so wichtigen Arbeitsintegration. Wenn die Betriebe gezwungen werden, statt der bisherigen einfachen Unfallversicherungslösung ein kompliziertes Verfahren anzuwenden, bieten sie keine Arbeitseinsätze und Praktika mehr an. Mit einem Vorstoss versuche ich, den Bundesrat für eine einfache Lösung zu gewinnen, die den Erhalt von Arbeitsmöglich­keiten sichert.

Dies sind Beispiele, wie im Parlament auch hinter den Kulissen in vielleicht ungewohnten Allianzen gearbeitet wird.