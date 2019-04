Hinfort mit Feinstaub und Lärm

Die Stimmung war konzentriert und zurückhaltend. Aber in den Leuten brodelte es sichtlich. Die Geduld bezüglich Fluglärmbelastung erreicht bei vielen Anwohnern allmählich ihre Grenzen. Rund 100 Anwohner und Fluglärmgegner trafen sich am Donnerstagabend in Burgfelden. Thema: die Risiken, welchen all jene ausgesetzt sind, die in der Nähe des Flughafens wohnen.