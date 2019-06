Hier werden zwei Schwimmer aus dem Rhein gerettet

Im Rhein in Basel sind am Dienstagabend zwei Personen in eine Notlage geraten. Die Berufsfeuerwehr konnte die beiden unverletzt bergen.

In Schwierigkeiten geraten waren die 45-jährige Schwimmerin und der 43-jährige Schwimmer kurz nach 21.30 Uhr. Am Personensteiger St. Johann auf der Grossbasler Seite hielten sie sich an einer Kette fest und riefen um Hilfe, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement am Mittwoch mitteilte.