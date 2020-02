Hier brennt ein Elektroauto in Basel

Bis zum Jahr 2023 will die Post in der Paketzustellung bis zu 400 Lieferwagen mit Elektromotor einzusetzen. Als erstes wird der Betrieb gemäss Flüeler in den vier grossen Städten Zürich, Genf, Basel und Bern auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Bereits seit 2016 verkehren in der Briefzustellung keine Roller mehr mit Benzinantrieb: Sämtliche 6000 Dreiradroller werden von einem Elektromotor angetrieben.