Herr Kopp kauft sich eine Hose

Kluge Leute greifen schon jetzt zum Brückentagrechner für 2020 bis 2022, um möglichst viele Ferienwochen herauszuschlagen. Andere fragen sich rückblickend, was die Brückentage zwischen Weihnachten 2019 und Dreikönig 2020 eigentlich gebracht haben. Wer es geschickt anstellte, hatte 17 Tage am Stück frei. Was hat man in diesen arbeitsfreien Wochen eigentlich getrieben?