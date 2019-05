Hereinspaziert!

Es ist das zweite Mal, dass Open House Basel in der Region offene Türen anbietet. Die ausgewählten Bauten sind äusserst unterschiedlich. Auf der Liste der an diesem Wochenende geöffneten Gebäude findet sich die Markthalle ebenso wie das Maison Davidoff oder das Schulhaus Brunnmatt. Und das Ehepaar Thommy ist so grosszügig und lässt die Besucher einen Blick in ihr Haus werfen. In den meisten der zur Besichtigung geöffneten Gebäude werden zudem Führungen angeboten – alles kostenlos.

In diesem Jahr ist Muttenz als Schwerpunkt ausserhalb von Basel aufgenommen worden. Die Trinkwasseraufbereitung Hardwald kann hier besichtigt werden, der FHNW-Campus, aber auch Privathäuser wie ein Wohnhaus mit neuer Erweiterung am Tubhusweg. Die meisten Objekte in Muttenz sind mit einem Shuttlebus-Service gut ­erreichbar; Abfahrtszeiten und ein Fahrplan zum Herunterladen sind bei den jeweiligen Gebäuden angegeben.

Daneben bietet Open House Basel Zusatzveranstaltungen wie Architekturgespräche, Workshops oder Konzerte an.

Open House Basel: 18. und 19.Mai; individuelle Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Das detaillierte ­Programm finden Sie unter:openhouse-basel.org