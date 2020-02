Herabsetzung der Riehener Gedenkstätte

«In Argentinien, in Holland gibt es Holocaust-Gedenkstätten. Warum eigentlich nicht in der Schweiz?», fragt der evangelisch-reformierte Pfarrer Simon Gebs in seinem «Wort zum Sonntag» vom 9. Februar. Dann legt er in eindringlichen Worten nach: «Ich glaube, es wäre endlich dran, dass wir auch einen konkreten Ort hätten, der unübersehbar an die Opfer des Holocaust erinnern würde. Der von Schulklassen besucht werden könnte und wo gelernt werden könnte.»