Heb Sorg zum Wasser!

Im Sommer schwärmte ich auf Verwandtenbesuch in Ravenna vom Rheinschwimmen in Basel. «Tausende von Menschen lassen sich friedlich im Fluss treiben. Wir brauchen kein Meer, wir haben den Rhein. Es ist so idyllisch!» Dafür erntete ich reichlich Gelächter. Denn meine Lieben haben andere Bilder von Basel im Kopf. Vor 30 Jahren waren sie bei uns zu Gast und sahen die vielen Industrieanlagen direkt am Rhein. Natürlich hatten sie damals auch die Brandkatastrophe in Schweizerhalle von 1986 mitbekommen, die um die Welt gegangen war; von Basel bis Rotterdam starben Millionen von Fischen. «Und in dieses Wasser steigt ihr freiwillig?», lachten sie mich aus, «vermutlich trinkt ihr sogar noch davon!»