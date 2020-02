Hartnäckiges Storchenpaar narrt Zolli

Im Zolli haben Bauarbeiter mit dem Neubau des Vogelhauses begonnen. Nicht davon beeindrucken lässt sich ein Storchenpaar. Dieses will laut Tanja Dietrich, Sprecherin des Zoologischen Gartens, wieder am gleichen Ort wie letztes Jahr ein Nest bauen. Damals haben sie auf dem Kamin des alten Vogelhauses gebrütet. Dieser muss im Zuge des Neubaus abgerissen werden. Um die Tiere von diesem Brutplatz fernzuhalten wurden auf dem Kamin Bretter montiert. «Das hat aber nicht gereicht, um die Störche vom Bauen abzuhalten. Wir haben daher zusätzlich eine Plane befestigt», sagt Dietrich. Die Störche haben diese Plane möglicherweise selber weggerissen und fliegen abermals mit Ästchen heran, um ihr Nest am gewohnten Platz aufzubauen.