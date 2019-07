Hafenprojekt bedroht seltene Arten

Das Projekt Gateway Basel-Nord für einen Containerumschlag Bahn - Camion - Schiff mit dem neuen Hafenbecken drei hat ein ökologisches Problem. Zwar verursacht der Warentransport per Frachtschiff weniger CO 2 als das Verschieben von Gütern per Lastwagen oder Flugzeug – ein Umstand, der von den Befürwortern als wichtiges Argument für die Realisierung genannt wird. Doch der vorgesehene Standort würde enorme Auswirkungen auf seltene Arten haben. Grund: Dort, wo Gateway Basel-Nord mit einem neuen Hafenbecken, einer Bahn- und Lastwagenzufahrt samt Containerumschlag hinkommen soll, befindet sich heute ein für die gesamte Schweiz wichtiger Artenkorridor, der im Bundesinventar für Trockenwiesen und -Trockenweiden aufgeführt und als Biotop von nationaler Bedeutung ausgewiesen ist. Die Rede ist auch vom TWW-Objekt auf dem ehemaligen Rangierareal der Deutschen Bahn.