Gundeli: Brand in einem Mehrfamilienhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Basel ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Der Brand ereignete sich gemäss Mitteilung der Basler Staatsanwaltschaft um etwa 15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Dornacherstrasse im Gundeldinger Quartier. Anwohner hätten Rauch in einer Wohnung im 1. Stock der Liegenschaft festgestellt und die Rettungsdienste alarmiert.