Grosser Rat will Stimm- und Wahlrecht für Ausländer

Der Entscheid fiel nach längerer Diskussion mit 49 zu 45 Stimmen. Es brauche einen Paradigmenwechsel - es könne nicht sein, dass rund 60'000 Personen ohne Schweizer Staatsbürgerschaft in Basel-Stadt nicht am politischen Prozess teilnehmen könnten, sagte die Motionärin der SP. Für die Motion stimmten neben SP das Grünes Bündnis und die GLP. SVP, FDP, LDP und CVP/EVP waren dagegen. Das Bürgerrecht soll an die Einbürgerung gekoppelt werden, sagte etwa der FDP-Sprecher.

Im Kanton Basel-Stadt sind bereits mehrere Anläufe zur Einführungen des Stimm- und Wahlrechts für Ausländerinnen und Ausländer gescheitert. 2010 wurden eine entsprechende kantonale Volksinitiative sowie ein moderater Gegenvorschlag wuchtig verworfen.