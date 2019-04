Grosser Rat will Erdgashahn 2050 zudrehen

Das baselstädtische Parlament will, dass die Industriellen Werke Basel (IWB) den Erdgashahn zum Heizen 2050 zudrehen. Es überwies am Mittwoch eine entsprechende Motion für Änderungen am IWB-Gesetz zur Stellungnahme an die Regierung.

Nach 2050 soll den IWB Erdgaseinsatz nur für die Fernwärme erlaubt bleiben. Bis 2060 sollen sie ihre ausserkantonale Gas-Kundschaft nicht mehr versorgen müssen. Der Netzausbau soll darauf beschränkt und bis zum Fristablauf voll abgeschrieben sein.

Ausserkantonale Gaspreise dürfen nicht durch Basler Tarife quersubventioniert werden. Die Motion bezieht sich auf das Pariser Klimaabkommen von 2015 mit dem Ziel der Senkung des CO2-Ausstosses. Dieses Ziel verfolgt auch das kantonale Energiegesetz von 2016. Die IWB selber hatten sich bereits selber die Dekarbonisierung auf die Fahnen geschrieben. Die Motion will dazu verbindliche Etappenziele festlegen.