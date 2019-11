Grosser Imageschaden wegen Konzertabsage

Doch auch die Basler Behörden sind frustriert: «Wir wissen nicht, weshalb die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung die Halle nicht freigegeben hat. Beim Konzert von Mumford and Sons im Mai gab es damit noch kein Problem», sagt Simon Thiriet, Sprecher des Erziehungsdepartements.

Bis zum Schluss gehofft

Ein Fehler sei laut Thiriet gewesen, so lange zu hoffen: «Wir dachten viel zu lange, dass die Veranstaltung doch noch stattfinden kann. Wir hätten sogar 700 Feuerwehrmänner in die Halle gestellt, wenn es das Konzert gerettet hätte.» Nun müsse man so schnell wie möglich herausfinden, was der genaue Grund war. Denn schon in einer Woche soll das nächste Konzert stattfinden. «Der Imageschaden für die Halle und für Basel ist gross. Wenn wir noch ein Konzert absagen müssen, wird er riesig.»

Die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung zeigt sich in einer Mitteilung erstaunt über Basels Aussage, die Gründe nicht zu kennen: «Die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung beurteilt die Sicherheit der obersten 17 Sitzreihen in der St.-Jakobs-Halle im Brandfall als nicht gewährleistet. Weder der Eigentümer noch der Betreiber der Halle konnten bis Freitag, 22. November, einen abschliessenden Nachweis für eine ausreichende Personensicherheit in diesem Bereich erbringen.»