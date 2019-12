Grosse Bescherung für die Uni Basel

Der Kampf gegen multiresistente Keime

Es gibt da ein Horrorszenario, von dem auch Torsten Schwede spricht, der Vizerektor für Forschung an der Universität Basel. «Bis 2050 könnte die Zahl der Toten aufgrund von Antibiotikaresistenzen jene Todesfälle wegen Krebserkrankungen übersteigen.» Solche Prognosen seien natürlich immer mit Vorsicht zu geniessen– aber sie zeigten die Dringlichkeit auf, mit der auf diesem Gebiet etwas getan werden müsse. Schwede sagt: «In der Schweiz sind wir noch in einer guten Position, aber in Osteuropa sieht es, etwa in Gefängnissen, bereits viel schlimmer aus.»

Das Problem ist jedoch keinesfalls auf einzelne Regionen reduzierbar, wo etwa die medizinischen Voraussetzungen nicht auf dem neusten Stand sind; es ist ein globales. Auch die Schweiz ist betroffen. Der Basler LDP-Nationalrat Christoph Eymann etwa kämpft auf politischer Ebene für rasche Verbesserungen.

Die Ursachen des Missstands sind viele: Nachdem zwischen 1940 und 1980 bahnbrechende Fortschritte erreicht worden waren, herrschte anschliessend die Meinung vor, dass die zur Verfügung stehenden Antibiotika das Problem mit Infektionen für immer lösen würden. Zudem wurde die Dosis beim Menschen oft zu tief (und bei Tieren zu hoch) angesetzt. Das hat den Bakterien geholfen, resistent zu werden. Kommt dazu: Wer in Antibiotika investiert, kann für seine entwickelten Medikamente kaum Geld verdienen. Das hat zur Folge, dass die Grossindustrie immer mehr die Finger von dieser Therapieklasse lässt. Deswegen werden auch medizinische Routineeingriffe immer gefährlicher, gerade bei Menschen mit einem ohnehin geschwächten Immunsystem.

Der Nationale Forschungsschwerpunkt «Antiresist» der Uni Basel nimmt sich dieser Problematik an. Der Schwerpunkt ist klar: Anstatt die Bakterien wie bisher unter künstlichen Laborbedingungen zu untersuchen, werden nun Forschungsansätze entwickelt, um biochemische und biophysikalische Prozesse der bakteriellen Erreger direkt in Gewebemodellen von Patienten zu simulieren. Diese Daten werden mit klinischen Studien an den Universitätsspitälern Basel und Zürich gesammelt.

Noch ist das Wissen darüber jedoch sehr unvollständig. (sb)