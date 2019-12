Grooviger Funk zu heissem Prosecco

Doch die Container sind nicht nur Schutz; zur Arena hin öffnen sie ihre Bäuche. Im einen werden heisser Prosecco und Austern angeboten, in einem anderen stehen Raclette und Glühwein zum Verkauf und in weiteren lässt es sich an Tischchen verweilen.

An einem Schwedenofen wird der Raclettekäse geschmolzen, und gestapelte Holzpaletten mit kuscheligem Kunstfell sorgen für eine Art wärmende Loungeatmosphäre.

Mitwippendes Publikum

Im Zentrum aber steht eine Bühne mit grossen beleuchteten Stacheln, bei denen man nicht so recht weiss, ob es sich hier nun um Eiszapfen oder Sternenzacken handelt. Hier geht musikalisch die Post ab. Gestern spielten das Bluesquartett Marco Marchi & The Mojo Workers, die Formation Frische Fische und die Streetband Brazz Attack. Drei Stunden lang, von 17 bis 20 Uhr, unterhielten sie das Publikum, das fröhlich mitwippte.

Frische Fische

Marco Marchi & The Mojo Workers erinnerten mit ihren Melodien an Al Capone und die Zeit der Prohibition. Die jungen Berner Musiker von Frische Fische spielten groovigen Funk, gepaart mit Jazz. Und Brazz Attack aus der Region Basel intonierten Ohrwürmer und Eigenkompositionen, die sich im traditionellen Street Jazz und Blues bis hin zu modernem Brass Funk und Pop bewegen.

Es ist das dritte Jahr, dass diese musikalisch-kulinarische Reihe jeweils an den drei letzten Donnerstagabenden vor Weihnachten (noch einmal am 19. Dezember) auf dem Marktplatz stattfindet.

Organisatorin ist Pro Innerstadt Basel, die in Kooperation mit «Em Bebbi sy Jazz» für den Anlass verantwortlich zeichnet. Ziel ist es, neben dem Weihnachtsmarkt auf dem Münster- und Barfüsserplatz sowie der Weihnachtsbeleuchtung in den Einkaufsstrassen auch auf dem Marktplatz wenigstens einmal pro Woche für ein paar Stunden weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen.