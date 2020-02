«Greta-Effekt bekommen wir zu spüren»

Wenn man das Gaia Hotel, direkt gegenüber dem Bahnhof SBB, betritt, dann wird man als Erstes nicht von einem Rezeptionisten begrüsst, sondern von Aramis. Aramis ist neun Jahre alt, hat wuscheliges Fell und sieht aus wie Lassie. Der Langhaarcollie gehört zum Hotel wie die Familie Geyer, die das Viersternhaus seit 1929 führt. Damals hiess es noch St. Gotthard. Nicht nur der Name hat sich in den letzten 91 Jahren geändert, sondern auch das Konzept. Auf Google wirbt die Unterkunft mit dem Slogan «Your sustainable hotel in Basel» (dt. «Ihr nachhaltiges Hotel in Basel»). Doch wie nachhaltig ist das Hotel wirklich?