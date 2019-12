Gratis-Sportanlagen für Vereine – aber nicht für alle

Das Parlament fordert die Regierung auf, dass Basler Sportvereine die Hallen und Sportanlagen in der Stadt Basel gratis benutzen dürfen. Der Grosse Rat hat dazu am Mittwoch Abend einen Vorstoss für eine Gesetzesänderung von SP-Grossrat Thomas Gander definitiv an die Regierung überwiesen. Weiterhin geradestehen müssen die rund 300 Sportvereine aber für Sachschäden oder Sonderreinigungen, die an Hallen oder Anlagen entstehen.