Gratis-Aperitif –lebenslänglich

Heute fällt der Startschuss zu einem Gastro-Projekt, das bisher erst in der Romandie existiert: «Ta Cave» heisst es und meint eine Bistro-Bar, die ausgesuchte Weine und ebensolche kulinarischen Produkte aus der jeweiligen Region offeriert.

Die Idee stammt von Hotelier Guillaume Luyet und dem Önologen Yannick Passas. Zusammen mit Elâ Borschberg haben sie vor vier Jahren das Vorhaben in Lausanne verwirklicht. 2018 folgte eine Filiale in Genf, und nun soll Basel – als erste Stadt in der deutschen Schweiz – ebenfalls ein «Ta Cave» bekommen.