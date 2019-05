Glücklich im neuen Schulhaus

Dies zu aller Zufriedenheit: Manche, die jetzt abschliessen, mögen denken, «es wäre noch schön, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger bleiben könnte», so Erziehungsdirektor Conradin Cramer in seiner Ansprache. Und Rektorin Alexandra Guski bekannte in ihrer Rede, dass «wir uns glücklich schätzen, in einem wunderschön renovierten Schulhaus lernen und arbeiten zu dürfen», einem Schulhaus, das seinen ursprünglichen Charakter bewahrt habe, aber an die neusten Raum- und Sicherheitsstandards angepasst worden sei.

Zwei Jahre lang waren Schüler und Lehrpersonen in den temporären Schulbauten untergebracht. In den Frühlingsferien konnten sie das Provisorium ­verlassen. Dieses diente zuvor bereits als Ausweichlokalität für das Gymnasium Kirschgarten.

Unter Denkmalschutz

Die Gesamtsanierung des 1961 bis 1964 durch die Architekten Heinrich Baur und Hans Beck errichteten Schulhauses berücksichtigt den historischen Wert des Gebäudes. Es ist im Inventar schützenswerter Bauten der ­kantonalen Denkmalpflege verzeichnet. Die fein gegliederte Aussenansicht glänzt durch eine der ersten Curtainwall-Fassaden der Schweiz. Die Neukonstruktion der Aussenhülle war denn auch ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtsanierung.

Zu den durchgeführten Ar­beiten gehören des Weiteren die energetische Verbesserung der Fassade, eine neue Gebäudetechnik, der Ausbau der Mensa sowie die Brandschutz- und Erdbeben­ertüchtigung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 39,5 Millionen Franken.

Zeit der Begegnung und des Verweilens verkürzt

Die Sanierungsphase «war für uns mit zwei aufwendigen Umzügen sowie dem Unterricht in den temporären Schulbauten auf der Luftmatt verbunden», so die Rektorin gegenüber der BaZ. Hier musste in deutlich engeren Platzverhältnissen unterrichtet werden.

«Um die einzelnen Trakte zu erreichen, muss man um das Gebäude herumlaufen, was die Zeit der Begegnung und des Verweilens sowohl für Schülerinnen als auch für Lehrpersonen verkürzte». Aufenthaltsräume waren Mangelware. Versammlungen fanden in der provisorischen Mensa statt, oder «wir wichen in das benachbarte Wirtschaftsgymnasium aus, das uns ab und an freundlicherweise die Aula zur Verfügung stellte».

Grosse Erleichterung

Da das Provisorium direkt hinter dem FMS-Gebäude liegt, waren die beiden Schuljahre im Exil zumindest nicht mit einem Ortswechsel und veränderten Anfahrtswegen verbunden. Positiv war auch, dass die Ausstattung in den temporären Schulbauten hinsichtlich WLAN, Visualizer und anderem «moderner war als das, was wir damals im in die Jahre gekommenen FMS-Gebäude zurückliessen».

Die Erleichterung ist gross, nun wieder «in einem wun­derbar renovierten, richtigen Schulgebäude unterrichten zu können», so Guski. Die Rückmeldungen von Schülern und Lehrpersonen seien sehr positiv: «Modernisierung, Farbkonzept, aber auch Materialien und das Lichtkonzept gefallen.»