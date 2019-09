Gewürzmischungen beanstandet

Die Proben wurden in sechs verschiedenen Geschäften in Basel-Stadt erhoben. Alle Produkte waren vorverpackt und wurden hauptsächlich in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich hergestellt. Sieben Produkte stammten aus biologischem Anbau und zwei Produkte wurden als glutenfrei angepriesen.

Nicht deklariert und Beschriftungsmängel

In einer Gewürzmischung wurde nicht-deklarierter Sellerie nachgewiesen. Das Produkt wurde beanstandet. Zwei Produkte wurden aufgrund von Deklarationsmängeln der Beschriftung beanstandet. Die Beschriftung war in beiden Fällen teilweise nicht lesbar. Die Etiketten müssen von den Herstellern nun angepasst werden. Gluten war in keinem glutenfreien Produkt nachweisbar.

Die Allergendeklaration musste bei einem Produkt beanstandet werden, da diese nicht der Gesetzgebung entsprach. Zudem gab es ein zwei Deklarationsmängel zu beanstanden. Die Lebensmittelkategorie Gewürzmischungen wird deshalb bei Gelegenheit wieder kontrolliert.