Getöteter Knabe erhält keinen Gedenkstein

Wie der Leiter der Stadtgärtnerei, Emanuel Trueb, im April gegenüber Medien sagte, stehe einem Gedenkstein grundsätzlich nichts im Wege. Wie die Regierung nun aber mitteilt, komme ein Gedenkstein für sie nicht in Frage. «Der Wunsch sei gut nachvollziehbar, es sei aber nicht möglich, für jeden unter tragischen Umständen im öffentlichen Raum gestorbenen Menschen ein Mahnmal zu errichten.» Die Regierung bittet die Petenten um Verständnis.

Baum gepflanzt

Die Stadtgärtnerei hat am 5. April mit der Klasse von Ilias einen Baum in der Rabatte beim Tatort gepflanzt, um an die tragische Tat zu erinnern.

Gegen die mutmassliche Täterin läuft bei der Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung und eventuell wegen Mordes. Kurz nach der Tat ergaben sich Zweifel an der Schuldfähigkeit der Frau. Es wurde deshalb ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.