Grösste Herausforderung für die Schweizer Politik

Der Ruf nach einer Einheitskrankenkasse liegt auf der Hand und ist alles andere als neu; auf politischer Ebene hat er keine Chance. Zu stark ist die Lobby der Verbände, zu viele Arbeitsplätze hängen daran, zu gross ist die Gier auf Gewinn. Leidtragende neben den Prämienzahlern sind die Spitäler, gerade in den Basler Halbkantonen. Seit der gescheiterten Fusion am 11. Februar an der Urne wird sich der Kostendruck auf die Krankenhäuser nochmals akzentuieren. Das spürt der Patient am nackten Leib. Das Badetuch für die Dusche muss er – wie kürzlich erlebt im Kinderspital – von zu Hause mitbringen. Abbau bei der Verpflegung. Weniger Personal, weniger Kontrollen, höhere zeitliche Belastung für die genervten Pfleger.

Das exorbitante Gesundheitskostensystem ist im sozialen Bereich die grösste Herausforderung für die Schweizer Politik. Ein Lösungsansatz: Die Erfassung jedes einzelnen Kassenpatienten muss noch viel präziser taxiert werden. Nur gesunde Menschen retten das kranke System. Wer bewusster lebt, muss belohnt werden, die Sünder jedoch haben mehr zu bezahlen. Wer über Jahre dreissig Zigaretten am Tag raucht, trägt einen Teil der Lungenröntgenuntersuchung mit. Wer im Monat oder pro Halbjahr genug Schritte macht und sich bewegt, hat beim Doktor zusätzlich einen Herz-Kreislauf-Check gratis zugute. Cholesterinpatienten, die selbst verschuldet ihre Arterien durch Tabak oder Fast Food verstopft haben, beteiligen sich an der nächsten ­Medikamentenkur.

Eingriff in die Privatsphäre der Menschen

Technisch ist diese medizinische Überwachung längst kein Problem mehr. Auf jedem Smartphone finden sich die entsprechenden Applikationen. Blut oder Wasser, Schritte oder Pulsschläge, in Zukunft wohl auch Fett- oder Lungenwerte – alles kann präzis erfasst werden. Solche Massnahmen wären viel zielführender als die x-te Erhöhung der Franchise.

Natürlich ist das ein gravierender Eingriff in die Privatsphäre der Menschen, die jeden Datenschützer aufjaulen lässt. Und natürlich gilt es zu differenzieren. Wer eine Krankheit vererbt bekommt oder unverschuldet einen operativen Eingriff vornehmen muss, bezahlt selbstverständlich keinen Rappen mehr. Letztlich geht es um Eigenverantwortung – ein klassisches Thema für die rechten Politiker des Landes, die sich schon lange dafür einsetzen. Die Linken halten als klassische Spaltpilze dagegen: Es trifft vor allem arme, kranke und ältere Menschen, die sich letztlich nicht mehr getrauen würden, den Arzt aufzusuchen. Kosten würden einfach auf die Schwächsten überwälzt.

Diese Argumentation greift zu kurz. So redet nur, wer ständig nach dem gleichen Muster die Gelder verteilen will: Mehrkosten haben in erster Linie die Reichen zu tragen, während viele Arme und Kranke des Landes die flauschige Wärme des Sozialstaats geniessen. Im Sinne einer griffigen Gesundheitspolitik ist das nicht. Ein gesunder Körper hilft viel, aber ­genauso hilfreich ist gesunder ­Menschenverstand.