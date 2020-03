Gesucht: Betreiber für die Kaserne

In der Mitte des Kasernenhauptbaus entsteht ein grosszügiges Atrium, das sich über drei Stockwerke zieht. Auf dieser sogenannten Plaza sollen nach Ende der Bauarbeiten im Herbst 2021 die Gäste Kaffee trinken, Leute durch den Eingang am Rhein hinauf auf den Kasernenplatz flanieren oder Besucher einfach Zeit verbringen können. Das Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt unter der Leitung von Stadtentwickler Lukas Ott und der Co-Kultur-Leiterin Katrin Grögel gaben an einer Medienkonferenz einen Einblick in die Baustelle. Die Räume wie der grosse Saal unter dem Dach für Theater- oder Quartierveranstaltungen nehmen Form an. Ebenso die Ateliers, wo «Kultur- und Kreativschaffende» in Zukunft arbeiten sollen.