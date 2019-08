Gericht: Basler Behörden durften Demonstration verlegen

Dafür bekamen sie jedoch von der Kantonspolizei keine Bewilligung: Diese befand die Demo am pulikumsträchtigen Pfingstsamstag mit FCB-Heimspiel für nicht vereinbar mit dem Stadtmarkt auf dem Marktplatz und dem ÖV-Nadelöhr Mittlere Brücke. Stattdessen wurde eine Route mit gleichem Start und Ziel, aber via Wettsteinbrücke und Claraplatz bewilligt. Die Demo fand so statt, mit 2000 Teilnehmenden.

Versammlungs- vs. Shoppingfreiheit

In der Folge bestätigte erst das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) den von den Organisatoren angefochtenen Routenentscheid der Polizei, dies am 19. November. Diese zogen erneut weiter, vor die Regierung. Die Regierungspräsidentin überwies den Fall am 20. Februar ans Appellationsgericht in dessen Funktion als Verwaltungsgericht. Das in Dreierbesetzung am 6. Juni per Zirkularentscheid gefällte Gerichtsurteil ist am Freitag, 9. August, still auf der Internetseite des Gerichts publiziert worden. Das Gericht weist den Rekurs ab und auferlegt den Rekurrenten solidarisch eine Urteilsgebühr von 1500 Franken sowie (nicht online bezifferte) Verfahrenskosten.

Die Organisatoren hatten argumentiert, zwei frühere Demos seien wunschgemäss durch die Innerstadt bewilligt worden und friedlich verlaufen. Die Ausweichroute schmälere die Appellwirkung der politischen Meinungsäusserung zugunsten der Shoppingfreiheit, während Unterhaltungsanlässe auch samstags in der Innerstadt bewilligt würden.

Kein Anrecht auf bestimmte Route

Dem JSD waren die Tram- und Bus- Unterbrüche bei erwarteten 1500 Demonstrierenden diesmal jedoch zu viel für die stark frequentierte Innerstadt und deren Ladengeschäfte. Letztere hätten einen umsatzstarken Samstag erwartet; zudem sei die persönliche Freiheit der Passanten zu berücksichtigen - manche blieben bei Demos daheim.

Für das Gericht sind Einschränkungen der verfassungsmässigen Meinungs- und Versammlungsfreiheit zulässig im öffentlichen Interesse, auch zum Schutz der Grundrechte Dritter. Demos auf Allmend seien als gesteigerter Gemeingebrauch bewilligungspflichtig; die Interessen seien vor einer Bewilligung abzuwägen.