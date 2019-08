Gemeinden klagen gegen BASF

In der Kesslergrube in Grenzach-Wyhlen, nahe der Schweizer Grenze, sind Bagger und Schwerfahrzeuge am Werk. Die Roche saniert ihr Areal für rund 239 Millionen Euro seit Jahren. Denn im vergangenen Jahrhundert haben die Pharmaunternehmen ihren Chemiemüll zu sorglos entsorgt. So sind giftige Halden entstanden, die jetzt mühsam abgetragen werden müssen.