«Gegen diesen Vorwurf wehren wir uns entschieden»

Vertrauen verloren

Was Lagler betrifft, habe sich dieser bereits am Donnerstag nach der Lektüre des GPK-Berichts zum Rücktritt entschieden. Er habe diesen Schritt damit begründet, dass wichtige Anspruchsgruppen das Vertrauen in ihn offensichtlich verloren hätten, sagte Hunkeler.

Der Verwaltungsrat, der just am Tag der Veröffentlichung des GPK-Berichts zufälligerweise zu einer Sitzung zusammengetreten war, entband Lagler von seiner Arbeitspflicht. Nun soll mit höchster Priorität ein Rekrutierungsverfahren für die Nachfolge Laglers eingeleitet werden. Wer das Unternehmen interimistisch führt, ist noch offen.

Lagler, der früher als Kadermann bei der SBB tätig gewesen war, übernahm die Direktion der BVB 2014. Sein Vorgänger war wegen diverser Vorkommnisse fristlos entlassen worden.

Die BVB stecken seit Jahren in einer Dauerkrise, weshalb die GPK das Unternehmen schon 2014 und 2017 unter die Lupe genommen hatte. Im jüngsten Bericht hält die GPK fest, dass es Lagler offensichtlich nicht gelungen sei, die BVB auf Kurs zu bringen. Stattdessen falle er vor allem mit einer misslungenen Kommunikation gegen innen und aussen auf.