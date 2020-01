Früheres Spital bietet vielfältiges Wohnen

Die Baukosten für dieses Teilprojekt werden auf 56 Millionen Franken beziffert. Die beiden anderen Teile werden Neubauten in zwei Etappen umfassen. Insgesamt sollen 530 Wohnungen entstehen, wie die Genossenschaft schon im April 2019 an einer Orientierung mitteilte. Das neue Spital wurde im April 2019 in der Nordwestecke des Areals mit 280 Betten eröffnet.

Das vor 53 Jahren vollendete frühere Hauptgebäude des Spitals ist vom Regierungsrat 2016 unter Schutz gestellt worden. Er hat damals eine Vereinbarung zwischen der Einwohnergemeinde Basel und dem Heimatschutz Basel sowie der Freiwilligen Denkmalpflege zur Entwicklung gemeinnützigen Wohnungsbaus genehmigt. Auf den 1. Juli 2019 hat der Kanton der Genossenschaft «Wohnen und mehr» das Hauptgebäude und eine Fläche von 35000 Quadratmetern im Baurecht überlassen. Sie hat dem Haus den Namen Lena gegeben, was lebenswerte Nachbarschaft bedeutet.

Alterswohnungen mit Service

Auf den neun Obergeschossen des Hauptgebäudes soll eine breite Vielfalt von Wohnungen entstehen, wie eine Übersicht der Architektengemeinschaft Müller Sigrist Rapp aufzeigt. Die grössten Anteile entfallen auf solche mit zweieinhalb, drei und dreieinhalb Zimmern, insgesamt rund 60 Einheiten.

Die Dreieinhalbzimmerwohnungen sind meist zwischen 80 und 90 Quadratmeter gross, in den obersten Geschossen umfassen sie zum Teil 118 und 128 Quadratmeter. Auch die elf Einheiten mit viereinhalb Zimmern haben meist Grössen von 100 bis 128 Quadratmetern. Vorgesehen sind aber auch Wohnungen mit einem Zimmer bis sechseinhalb Zimmer.

Im zweiten Obergeschoss entsteht eine Clusterwohnung mit fünf Wohneinheiten, das sind fünf Kleinwohnungen zu einem oder zwei Zimmern mit individueller Nasszelle und Koch­nische sowie gemeinsam genutztem Wohnzimmer. Diese 11,5 Zimmer haben eine Fläche von 367 Quadratmetern. Im dritten Obergeschoss sind 17 Kleinwohnungen mit einem oder zwei Zimmern für ältere Personen vorgesehen. Dazu gehören gemeinschaftliche Wohn- und Essräume sowie ein Mahlzeiten- und Wäscheservice. Diese Räume werden vom Bürgerspital gemietet und weitervermietet.